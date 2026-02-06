Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai.

Tại buổi lễ, cơ quan công an đã thông tin thêm về hành trình lẩn trốn của hai nghi phạm sau khi gây án, hé lộ nhiều chi tiết trong quá trình truy xét, khép chặt vòng vây và bắt giữ các đối tượng.

Theo đó, lúc 15h05 ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt gần 1,89 tỷ đồng. Hai đối tượng là nam giới sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và khách hàng đang giao dịch để thực hiện hành vi cướp. Toàn bộ vụ việc diễn ra nhanh gọn, chỉ trong khoảng 5 phút.

Lãnh đạo Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: Đ.S

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan cùng công an xã, phường triển khai các biện pháp truy xét nóng, tập trung xác minh, khoanh vùng đối tượng gây án.

Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai đã báo cáo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với 2 đối tượng. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 và Công an TPHCM cử lực lượng dày dạn kinh nghiệm phối hợp, hỗ trợ phá án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà là Phó Trưởng ban thường trực; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM và Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, làm các Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai và Ban chuyên án tập trung cao độ triển khai, bảo đảm yêu cầu vừa truy bắt nhanh, vừa tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Lần theo dấu vết, khép chặt vòng vây

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Ban chuyên án tiến hành rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, đối tượng Phạm Anh Tài (tức Tài “đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Phạm Anh Tài (ngồi) lúc vừa bị bắt giữ. Ảnh chụp màn hình

Theo hồ sơ, Phạm Anh Tài đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về hành vi giết người trong vụ án xảy ra tối 5/8/2018 tại quán Bar Window. Khi gây án, Tài “đen” sử dụng súng AK.

Tài "đen" có nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng. Trong đó, Lê Văn Ân (SN 1991, trú xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp.

Khi đã đủ căn cứ, chứng cứ, Ban chuyên án tổ chức bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, rủ nhau cướp ngân hàng.

Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: CACC

Trước khi gây án, hai đối tượng di chuyển từ Quảng Ngãi xuống tỉnh Gia Lai để nghiên cứu địa hình, các tuyến đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án và phương án tiêu hủy tang vật.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng trốn vào TPHCM để tẩu tán tài sản. Sau đó, Lê Văn Ân quay về tỉnh Quảng Ngãi sinh sống, còn Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Ngoài hành vi cướp ngân hàng, tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài còn khai nhận hành vi giết người trong vụ án xảy ra tối 5/8/2018 tại quán Bar Window.

Nghi phạm Lê Văn Ân khai nhận vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng ngắn (chưa xác định chủng loại), 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì, khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đ.S

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án theo quy định pháp luật.