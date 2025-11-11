Chiều 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ sự việc liên quan đến nhóm người lao vào đập phá chiếc ô tô xảy ra trên địa bàn.

"Công an đang làm việc với nhóm khoảng 5-7 người liên quan đến vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn, xích mích lẫn nhau", lãnh đạo Công an phường thông tin.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa cũng cho biết phía công an đã có báo cáo sơ bộ liên quan đến sự việc nói trên.

Theo báo cáo, ngày 10/11, anh Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) cùng với Hồ Thị Minh Ng. (SN 1993, trú phường Thái Hòa) cùng mở quán ốc và tổ chức khai trương quán Nguyệt ốc.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú phường Thái Hòa) sau khi ăn uống với hai người bạn, đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích với Đặng Trọng Vượng ở phía trước quán Nguyệt ốc.

Lúc này, mọi người trong quán Nguyệt ốc đã ra đường can ngăn Đặng Trọng Vượng. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Hùng cùng hai người đi cùng lên ô tô mang biển số 37A-436.xx, do vợ của Hùng, bà Nguyễn Thị X. (SN 1989, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) dừng bên đường chờ đón.

Hình ảnh nhóm người đập phá ô tô của Hùng. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, Hùng lên ô tô, điều khiển xe vòng lại, lao vào đám đông đang đứng can ngăn Vượng ở giữa đường. Ô tô đâm trúng, hất Trần Văn C. (SN 1989, trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) khiến anh này ngã ra đường.

Khi thấy ô tô của Hùng tông vào người khác, Vượng đã dùng tay đấm vào kính xe bên ghế lái. Đồng thời, những người có mặt xung quanh cũng sử dụng đá, gậy đánh, ném vào chiếc ô tô.

Thấy vậy, Hùng tiếp tục điều khiển ô tô lùi ra phía đường rồi lại tiến vào góc bên phải của quán Nguyệt ốc, đầu xe đâm trực diện vào bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1966, trú tại khối Trung Cấp, phường Thái Hòa), làm bà Ch. bị hất ngã xuống đất.

Xe do Hùng điều khiển tiếp tục đâm vào bờ tường bên hông phải của quán, rồi xe lùi lại theo hướng khác. Thời điểm này, Hồ Công Th. (SN 2004, trú phường Thái Hòa) điều khiển xe bán tải đuổi theo.

Khi đi được một đoạn, xe của Th. điều khiển đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng làm xe của Hùng lao vào dải phân cách cứng giữa đường và dừng lại.

Sau khi dừng xe, Hùng cùng hai người bạn và Nguyễn Thị X. xuống xe bỏ chạy.

Tiếp nhận sự việc, Công an phường Thái Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.