Chiều 9/9, Công xã Nhân Cơ cho biết nghi phạm dùng dao đâm chết nữ chủ quán ăn ở xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã tử vong lúc 9h cùng ngày. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng chuẩn bị quy trình khám nghiệm tử thi. Ảnh: HN

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 8/9, Vy Đức Nghĩa (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Nhân Cơ) tìm đến một quán ăn ở thôn 3, xã Nhân Cơ do bà Hồ Thị K. (SN 1985) làm chủ.

Lúc này, tại quán ngoài bà K. và Nghĩa còn có ông Nguyễn Ngọc A. (SN 1987, trú tại xã Trường Xuân) đang nằm nghỉ trên giường xếp.

Do mâu thuẫn tình cảm và vướng mắc về tiền bạc, Nghĩa và bà K. xảy ra cãi vã. Trong lúc mất kiểm soát, Nghĩa rút dao đâm vào vùng bụng ông A., sau đó tiếp tục tấn công bà K.

Sau khi gây án, Nghĩa dùng dao đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu đã chuẩn bị từ trước để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an, đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân và Nghĩa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà K. đã tử vong sau đó. Riêng ông A. và Nghĩa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông trong tình trạng thương tích nặng.

Đến sáng 9/9, Nghĩa tử vong, riêng ông A. được chuyển lên cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk.