Chiều 7/9, trao đổi với P.V VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm Vy Đức Nghĩa và ông A. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: HN

Khoảng 14h30 cùng ngày, Vy Đức Nghĩa (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Nhân Cơ) tìm đến một quán ăn ở thôn 3, xã Nhân Cơ do bà Hồ Thị K. (SN 1985) làm chủ.

Lúc này, tại quán ngoài bà K. và Nghĩa còn có ông Nguyễn Ngọc A. (SN 1987, trú tại xã Trường Xuân) đang nằm nghỉ trên giường xếp.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và những vướng mắc về tiền bạc, Nghĩa và bà K. xảy ra cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Nghĩa rút dao đâm ông A. vào vùng bụng, sau đó tiếp tục tấn công bà K.

Sau khi gây án, Nghĩa dùng dao đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu đã chuẩn bị từ trước để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an, đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân và Nghĩa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà K. tử vong tại Phòng khám Nhân Nghĩa.

Ông A. và Nghĩa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông trong tình trạng bị thương nặng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án.