Liên quan vụ nữ sinh viên người Lào bị đâm tử vong ở ký túc xá đại học, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc để điều tra về tội “Giết người”.

Theo cơ quan công an, tối 12/10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin về vụ án “Giết người” xảy ra tại khu ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), khiến chị S.K. (SN 2006, quốc tịch Lào), là sinh viên đang theo học tại trường, tử vong.

Đối tượng Phạm Minh Phúc. Ảnh: Công an Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, chị S.K. quen biết Phạm Minh Phúc (SN 2000; trú xã Ia Ly, tạm trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) và nảy sinh tình cảm.

Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Phúc cho rằng chị S.K. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức. Tối 12/10, sau khi uống bia, Phúc nảy sinh ý định tìm gặp chị S.K. để đe dọa, buộc chị xin lỗi và nối lại tình cảm.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến trước phòng ở của chị S.K. Lúc này cửa phòng đóng kín nên Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa rồi xông vào bên trong.

Tại đây, Phúc yêu cầu chị S.K. xin lỗi, sau đó rút dao giấu trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị S.K. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, Phúc chạy xe về địa phương và đến Công an xã Ia Ly đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Phúc; đồng thời tham mưu thực hiện các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và gia đình.