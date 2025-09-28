Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) đã dùng dao nhọn tấn công anh N.V.N. (SN 1988, trú Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995; vợ Nhung) ngay trên đoạn đường thuộc KCN Phú Hà. Hậu quả, cả anh N. và chị Y. tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến nhà anh N.T.Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) rồi dùng dao đâm nạn nhân. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Xóm trọ ở phường Vân Phú - nơi Vũ Phương Nhung ra tay sát hại nạn nhân N.T.Đ. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khoanh vùng, truy bắt đối tượng. Chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, Vũ Phương Nhung đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhung khai nhận nguyên nhân gây án xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Đối tượng cho rằng vợ mình từng có quan hệ tình cảm với anh Đ. và sau đó là anh N. nên nảy sinh ý định trả thù, gây ra thảm kịch đau lòng.

Được biết, Nhung và chị Y. là vợ chồng, đã có 2 con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi). Chỉ vì sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng, Nhung đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ cùng hai người khác.

Khu vực cổng KCN Phú Hà. Ảnh: Đức Hoàng