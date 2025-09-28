Qua lời khai ban đầu của Vũ Phương Nhung, cơ quan công an xác định, do ghen tuông, cho rằng vợ là chị C.T.Y. có quan hệ tình cảm với anh N.T.Đ. và sau đó là anh N.V.N., nên Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.
Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) đã dùng dao nhọn tấn công anh N.V.N. (SN 1988, trú Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995; vợ Nhung) ngay trên đoạn đường thuộc KCN Phú Hà. Hậu quả, cả anh N. và chị Y. tử vong tại chỗ.
Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến nhà anh N.T.Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) rồi dùng dao đâm nạn nhân. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khoanh vùng, truy bắt đối tượng. Chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, Vũ Phương Nhung đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhung khai nhận nguyên nhân gây án xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Đối tượng cho rằng vợ mình từng có quan hệ tình cảm với anh Đ. và sau đó là anh N. nên nảy sinh ý định trả thù, gây ra thảm kịch đau lòng.
Được biết, Nhung và chị Y. là vợ chồng, đã có 2 con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi). Chỉ vì sự nghi ngờ và ghen tuông mù quáng, Nhung đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ cùng hai người khác.
Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, trong tình yêu, không ít người vì ghen tuông mà đánh mất lý trí, để cảm xúc tiêu cực lấn át, dẫn đến những hành động tàn nhẫn, gây ra bi kịch đau lòng.
Theo ông Bình, thực tế cho thấy các vụ án mạng xuất phát từ ghen tuông thường mang tính chất manh động, đối tượng hành động mất kiểm soát, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Không ít trường hợp, nguyên nhân còn bắt nguồn từ lối sống buông thả, quan hệ phức tạp hoặc thái độ thách thức, kích động của chính nạn nhân.
Luật sư Bình phân tích: “Các tội phạm như cố ý gây thương tích, giết người thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng, có mức độ nguy hiểm rất lớn cho xã hội. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, tranh chấp hoặc hành động bộc phát... Những mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài nếu không được giải quyết kịp thời sẽ rất dễ biến thành tội ác”.