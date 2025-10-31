Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, liên quan đến việc người dân thôn Lâm Chính dựng lều trước cổng trang trại lợn của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối việc gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành kiểm tra tại trang trại.

Toàn cảnh khu trang trại nuôi lợn của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN. Ảnh: Lê Dương

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, nguyên nhân gây ô nhiễm tại trang trại là do hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, cùng việc tự ý đốt xác lợn chết ngoài trời. Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

"Sau khi có kết quả kiểm tra, đoàn công tác đã yêu cầu công ty dừng ngay việc nhập thêm lợn mới vào nuôi. Sau khi xuất bán hết lứa lợn đang nuôi (dự kiến vào tháng 4/2026), trang trại phải tạm dừng hoạt động để rà soát, cải tạo, sửa chữa và xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường theo đúng giấy phép đã được cấp. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để kiểm tra, xem xét trước khi được phép hoạt động trở lại", ông Đạt cho biết.

Trước đó, người dân đã tụ tập phản đối trước cổng trang trại lợn do ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Đạt, trước mắt, trong thời gian trang trại còn nuôi lợn, các ngành chức năng yêu cầu công ty phải tập trung xử lý, khắc phục mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh, nghiêm cấm việc đốt xác lợn chết và chất thải rắn phát sinh từ chăn nuôi. Đồng thời, công ty phải lắp đặt hệ thống che chắn, xử lý mùi và đường ống thoát nước sau xử lý trước ngày 10/11.

Ông Đạt thông tin thêm, sau khi đoàn kiểm tra công bố kết quả về vấn đề ô nhiễm, hướng xử lý, khắc phục thì người dân đã đồng thuận và không còn dựng lều lán để phản đối nữa.