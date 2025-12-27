Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã Vũ Lăng.
Ngày 27/12, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong vừa xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng.
Theo thông tin sơ bộ ban đầu, người chồng trong gia đình đã ra tay sát hại vợ con rồi tự tử; danh tính 3 nạn nhân chưa được làm rõ.
Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, người chồng trong gia đình này có dấu hiệu trầm cảm và tâm thần.
"Tôi trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường. Vụ án xảy ra vào khoảng 4h hôm nay. Lực lượng công an đang phối hợp với VKSND tỉnh Lạng Sơn để điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định", Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết.