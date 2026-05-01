Trên mạng xã hội hiện lan truyền thông tin về hóa đơn tiền ăn của một nhà hàng tại phường Sầm Sơn, với giá gần 18 triệu đồng cho hơn 10 người. Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ hấp loại to, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng và bia Tiger.

Trong số các món ăn trên, món ghẹ đỏ hấp loại to được tính giá 1,7 triệu đồng/kg; đoàn khách sử dụng 7 kg, tổng cộng hết khoảng 12 triệu đồng.

Hóa đơn gần 18 triệu đồng cho một bữa ăn ở Sầm Sơn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn không thể hiện rõ tên và địa chỉ cụ thể của nhà hàng, chỉ ghi chung chung là đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Nhiều ý kiến cho rằng, mức giá các món ăn ở điểm du lịch như vậy là hợp lý; một số khác lại nhận định giá ghẹ đỏ như vậy là quá cao.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết đã nắm được thông tin và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm công an, quản lý thị trường và cơ quan thuế để xác minh.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, do hóa đơn không ghi rõ tên và địa chỉ cụ thể của nhà hàng, đồng thời chưa nhận được phản ánh chính thức từ phía du khách, nên sau khi các đơn vị chức năng vào cuộc và có kết quả, thông tin sẽ được công bố rộng rãi để dư luận nắm rõ.