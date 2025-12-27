Ngày 27/12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, sở vừa có quyết định tạm dừng hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Việc tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra vụ việc 1 học viên tử vong sau 2 ngày nhập học.

Trước đó vào khoảng 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo từ Công an phường về việc một học viên tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu phố Trại Lốc, phường An Sinh) tử vong.

Nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể học viên N. Ảnh: Đ.X

Sáng cùng ngày, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tổ chức cho các học viên lao động, nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình lao động, học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra xô xát với một số người khác. Học viên N. mới nhập học tại trung tâm từ ngày 21/12.

Sau sự việc, học viên P.H.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Đến chiều 23/12, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, gia đình đã đưa học viên này về nhà và sau đó nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Được biết, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị tư nhân với 2 cơ sở. Cơ sở 1 ở khu Hồng Hà 6, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 ở khu phố Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm này được quảng cáo là nơi chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị cho trẻ tự kỷ, khuyết tật, nghiện game.