HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) mức án 17 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Quyền phải nhận mức án 19 năm tù.

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm), buộc bị cáo phải nhận mức án 11 năm 6 tháng tù. Trước đó tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cách 15 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM), HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của ông Lộc, nhưng vẫn quyết định giảm án cho bị cáo này từ 14 năm tù về tội Nhận hối lộ còn 11 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 3 năm 3 tháng tù về tội Nhận hối lộ, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) được giảm án còn 27 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này được giảm còn 8 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo khác. Một số bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chuyển từ án tù giam thành án tù treo.

Theo bản án cấp sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, cấu kết với ông Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu kế toán trưởng) nhiều lần đưa hối lộ số tiền 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) Thân Đức Lại.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Trong khi đó, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty dược Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Cách, ông Lê Văn Tình đã giúp sức cho ông Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Cách, ông Tình đã thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty dược Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Với vai trò là Kế toán trưởng Công ty LanQ, bà Nguyễn Thúy Kim cũng có hành vi giúp sức cho ông Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trên.

Trong vụ án này, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Văn Chuân dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc đã nhiều lần nhận tiền giúp cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, tổng số tiền là 46 tỷ đồng.