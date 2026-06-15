Trước đó, phiên tòa được đưa ra xét xử vào ngày 4/5 đã phải tạm hoãn do có bị cáo vắng mặt; một số luật sư mới làm thủ tục tham gia bào chữa, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Theo bản án sơ thẩm, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, cấu kết với ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ 700 triệu đồng cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Bị tòa án cấp sơ thẩm phạt 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty LanQ Nguyễn Mạnh Quyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xin miễn trách nhiệm hình sự đối với tội Đưa hối lộ.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Quyền 2 - 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; y án tội Đưa hối lộ. Quan điểm của đại diện VKS cho rằng, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác; được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Nhận án 15 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, ông Phạm Văn Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ông này cũng được đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm từ 1–2 năm tù đối với từng tội danh. Đại diện VKS ghi nhận bị cáo đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt của BHXH và thành khẩn khai báo.

Bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo CQĐT, ông Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM; đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lộc đưa ra nhiều căn cứ cho rằng, nội dung cáo buộc tại bản án sơ thẩm là chưa chính xác. Nhưng theo đại diện VKS, có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Lộc, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo.

Ghi nhận việc gia đình ông Lộc đã nộp lại toàn bộ số tiền ông này hưởng lợi bất chính, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho bị cáo từ 2 - 3 năm tù.

Ngoài ra, 14 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin được miễn hình phạt. Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án tù cho nhiều bị cáo khác.