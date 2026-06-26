Theo tờ The Sun, trong bối cảnh nước Anh và Wales chuẩn bị trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C, nhiều tài xế đang tìm cách giảm nhiệt cho khoang xe khi di chuyển.

Các chuyên gia thời tiết cho biết, trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C, nhiệt độ bên trong ô tô đỗ dưới nắng có thể tăng lên hơn 60 độ C chỉ sau khoảng 30 phút. Điều này gây áp lực lớn cho hệ thống điều hòa của xe, đặc biệt trong những phút đầu khởi hành.

Một mẹo được chia sẻ rộng rãi gần đây là sử dụng khăn lau bếp (tea towel) đã được làm đông lạnh để hỗ trợ hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả hơn.

Cách thực hiện khá đơn giản: làm ướt hoàn toàn chiếc khăn, cho vào ngăn đá qua đêm cho đến khi đông cứng. Khi sử dụng, tài xế đặt chiếc khăn trong xe, trước cửa gió điều hòa. Trong quá trình rã đông, chiếc khăn sẽ hấp thụ nhiệt và tạo ra các luồng khí mát hơn trong thời gian ngắn.

Theo The Sun, khăn lau bếp là vật dụng phổ biến tại các siêu thị và cửa hàng gia dụng ở Anh. Tại chuỗi bán lẻ The Range, một gói 7 khăn có giá 3,99 bảng Anh, tương đương khoảng 57 xu (gần 20 nghìn đồng) mỗi chiếc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ được xem là giải pháp hỗ trợ tạm thời. Để làm mát xe hiệu quả trong những ngày nắng nóng, các tài xế nên mở cửa xe vài phút trước khi khởi hành để khí nóng thoát ra ngoài, đồng thời kiểm tra định kỳ hệ thống điều hòa nhằm bảo đảm khả năng làm lạnh.

Người lái được khuyến cáo cần bổ sung đủ nước khi di chuyển đường dài trong thời tiết nắng nóng và tuyệt đối không để trẻ em hoặc vật nuôi trong xe dù chỉ trong thời gian ngắn.

(Theo The Sun)

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