Một trong những ký hiệu thường xuyên xuất hiện trên bảng điều khiển nhưng lại ít được người dùng chú ý là biểu tượng hình chữ nhật kèm ba mũi tên hướng lên trên. Dù được trang bị trên hầu hết các dòng ô tô hiện nay, không ít tài xế, đặc biệt là người mới cầm lái, vẫn chưa thực sự hiểu chức năng của nút bấm này cũng như thời điểm sử dụng hiệu quả nhất.

Nhiều người lái xe lâu năm nhưng không rõ nút bấm với ký hiệu này có tác dụng gì. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nút nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng

Trên nhiều mẫu ô tô, nút có biểu tượng hình chữ nhật cùng ba mũi tên hoặc ba đường sóng hướng lên thường được bố trí tại khu vực điều khiển điều hòa. Đây thực chất là nút kích hoạt hệ thống sấy kính sau (Rear Defogger).

Biểu tượng hình chữ nhật đại diện cho kính hậu phía sau xe, trong khi các mũi tên hướng lên thể hiện luồng nhiệt dùng để làm khô hoặc làm tan lớp hơi nước bám trên kính.

Trên thực tế, không ít tài xế nhầm lẫn ký hiệu này với chức năng sấy kính lái phía trước. Tuy nhiên, hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Nếu sấy kính trước thường có biểu tượng dạng kính chắn gió với các đường hơi thổi lên (thường đi kèm chữ Front), thì ký hiệu hình chữ nhật lại chỉ dành riêng cho kính sau.

Khi được kích hoạt, các thanh điện trở mảnh tích hợp bên trong kính hậu sẽ nóng lên. Nhiệt lượng tỏa ra giúp loại bỏ hơi nước ngưng tụ, sương mù hoặc nước mưa bám trên bề mặt kính, từ đó cải thiện đáng kể tầm quan sát phía sau xe.

Đây là lý do nhiều người từng thắc mắc về những đường kẻ ngang xuất hiện trên kính sau ô tô. Thực tế, đó chính là các dây điện trở của hệ thống sấy kính phía sau.

Kính sau trên hầu hết các dòng sedan có những đường kẻ ngang, thực chất chính là dây điện trở của hệ thống sấy kính phía sau. Ảnh: Bá Hùng

Khi nào nên sử dụng và những lưu ý cần biết?

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao hoặc chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài và khoang nội thất, kính phía sau của xe rất dễ bị mờ do hơi nước ngưng tụ. Khi đó, hình ảnh quan sát qua gương chiếu hậu trung tâm sẽ bị hạn chế đáng kể.

Với các mẫu SUV, crossover hay hatchback có gạt mưa phía sau, vấn đề này phần nào được cải thiện. Tuy nhiên, trên phần lớn các dòng sedan, kính hậu thường không được trang bị cần gạt mưa. Vì vậy, hệ thống sấy kính trở thành giải pháp hữu hiệu giúp người lái nhanh chóng lấy lại tầm nhìn.

Ngoài tác dụng làm khô hơi nước, tính năng này còn phát huy hiệu quả trong những ngày mưa lớn khi nước bám dày trên kính hậu. Tại các quốc gia có khí hậu lạnh, hệ thống này giúp làm tan sương giá hoặc băng tuyết hình thành trên kính sau xe.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, người lái nên kích hoạt sấy kính sau ngay khi phát hiện kính hậu xuất hiện hơi nước hoặc bị mờ làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát. Thông thường, hệ thống chỉ cần vài phút để phát huy hiệu quả.

Trên nhiều mẫu xe đời mới, chức năng này còn được thiết kế tự động ngắt sau khoảng 10-15 phút nhằm hạn chế tiêu hao điện năng và tránh người dùng quên tắt.

Tuy nhiên, sấy kính sau không nên được sử dụng liên tục khi không thực sự cần thiết.

Nguyên nhân là hệ thống hoạt động bằng nguồn điện từ ắc-quy và máy phát của xe. Việc duy trì trong thời gian dài có thể làm tăng tải cho hệ thống điện, đặc biệt khi xe đồng thời sử dụng điều hòa, hệ thống giải trí, sạc điện thoại hoặc các thiết bị tiêu thụ điện khác.

Dù chỉ là một nút bấm nhỏ trên táp-lô, chức năng sấy kính sau lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tầm nhìn và an toàn khi lái xe. Hiểu đúng ý nghĩa của ký hiệu hình chữ nhật kèm ba mũi tên hướng lên không chỉ giúp tài xế khai thác hiệu quả các trang bị trên xe mà còn hạn chế những tình huống mất quan sát trong điều kiện thời tiết bất lợi.

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