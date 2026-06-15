Đắk Lắk:

Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng Lê Long Anh (34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích sau hơn 1 năm lẩn trốn ở Malaysia ra đầu thú.

Lê Long Anh (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Trước đó, đêm 6/6/2024, Lê Long Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã tư đường Ngô Quyền – Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột để ăn uống.

Thời điểm này, trong quán nhậu còn có Trần Thị Vân (32 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) cùng nhóm bạn ngồi bàn kế bên. Trong lúc ăn nhậu giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Lúc này, Anh cầm ly thủy tinh ném gây thương tích cho 1 người trong nhóm của Vân. Sau đó, Vân điều khiển ô tô tông nhiều lần vào ô tô của đối phương đậu phía trước, gây hư hỏng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố Trần Thị Vân về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản". Khởi tố Lê Long Anh về hành vi "cố ý gây thương tích".

Đến tháng 11/2024, trong quá trình chờ Viện KSND truy tố, đối tượng Lê Long Anh đã bỏ trốn sang Malaysia. Sau khi được tuyên truyền, vận động, Lê Long Anh đã nhận thức được hành vi sai trái và về nước đầu thú để hưởng khoan hồng.