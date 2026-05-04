Liên quan đến sai phạm này, trước đó ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC), ông Tất Thành Cang cùng nhiều đồng phạm đã bị xét xử. Riêng bị cáo Vinh bỏ trốn nên bị Công an TP HCM truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can.

Trong thời gian ở Mỹ, bị cáo Vinh đã 3 lần gửi thư tới các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày về hoàn cảnh gia đình và mong muốn sau khi sắp xếp xong công việc sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra. Ngày 30/12/2025, bị cáo Vinh về nước đầu thú.

Bỏ qua quyền lợi của cổ đông

Theo cáo trạng, trước ngày 7/12/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (viết tắt là Sadeco) có vốn cổ đông do doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ lệ 60,7%.

Bị cáo Phạm Nhật Vinh. Ảnh: TP

Ông Tề Trí Dũng, với tư cách Chủ tịch HĐQT Sadeco, cùng các thành viên được giao đại diện phần vốn góp của thành phố đã sử dụng kết quả thẩm định giá của CTCP Chứng khoán TPHCM (viết tắt là HSC) để bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực.

Vụ việc gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỷ đồng. Đáng chú ý, HSC không phải tổ chức có chức năng thẩm định giá, báo cáo giám định cũng không đầy đủ, không phản ánh đúng giá trị thực của tài sản.

Thời điểm này, bị cáo Vinh là thành viên HĐQT Công ty Sadeco đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Với vai trò là thành viên HĐQT, bị cáo Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị cáo đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp.

Bị cáo giữ vai trò đồng phạm, giúp sức thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT và biểu quyết chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược.

Cụ thể, tháng 10/2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần Sadeco từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần. Sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục mua 9 triệu cổ phần phát hành thêm với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Việc phát hành không được thực hiện thông qua đấu giá công khai và cũng không tiến hành thẩm định giá tài sản theo quy định. Giao dịch giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm giữ 54,7% vốn điều lệ Sadeco.

Bị cáo Vinh khai do mới về làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, tin tưởng vào quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định bản thân không hưởng lợi cá nhân từ các sai phạm nêu trên.

Đối với các thiệt hại xảy ra tại Công ty Sadeco trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim đã được các bị cáo khắc phục toàn bộ trong quá trình xét xử vụ án giai đoạn 1. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vinh cũng đã tự nguyện nộp khắc phục 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự đầu thú và vụ án đã được các bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả từ giai đoạn 1 và trong quá trình điều tra gia đình bị cáo vẫn khắc phục thêm 100 triệu đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ hình sự theo quy định tại các điểm b, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh mức án nói trên.