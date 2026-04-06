Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Trần Phúc Hiền (29 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người.

Nghi phạm Trần Phúc Hiền tại cơ quan công an. Ảnh Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 6/4, Công an phường Trung An tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về việc một nam thanh niên bị đâm, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Vinh (22 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Trung An). Ngay sau đó, Công an phường Trung An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra, làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 23h ngày 5/4, anh Vinh điều khiển xe máy chở theo một người bạn đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng (phường Trung An) thì bị một đối tượng đi xe máy áp sát hỏi chuyện. Khi anh Vinh vừa xuống xe, đối tượng bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dù bị thương nặng, anh Vinh vẫn cố điều khiển xe đến gần vòng xoay Nguyễn Công Bình thì ngã xuống đường, bất tỉnh. Người dân phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện.

Qua công tác vận động, đến khoảng 13h ngày 6/4, Trần Phúc Hiền đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.