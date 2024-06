Ngày 9/6, Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin, đã xác định được cô gái lái ô tô tông thẳng vào đuôi xế hộp đối phương vào tối 6/6, tuy nhiên, người này vẫn chưa đến công an trình diện. Cơ quan công an đang tiếp tục vận động cô gái nói trên chấp hành theo quy định của pháp luật.

"Đơn vị đang hoàn tất thủ tục tố tụng, nếu đầy đủ chứng cứ cô gái trên có liên quan đến yếu tố hình sự thì đơn vị sẽ phát lệnh truy nã", lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/6, nhóm cô gái đang nhậu tại quán vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) thì xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau đó, một số cô gái đã lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Lúc này, một cô gái đã nhanh chóng lên ô tô màu đỏ điều khiển với tốc độ cao đâm mạnh vào đuôi ô tô của đối phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Tân Lợi nhanh chóng có mặt kịp thời. Tuy vụ việc không để lại hậu quả lớn nhưng đã gây bức xúc dư luận vì hành động bất chấp pháp luật của cô gái.

Nói về việc cô gái lái ô tô tông vào đuôi xế hộp đối phương, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột khẳng định, đây là hành vi ngông cuồng phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm răn đe cho người khác.