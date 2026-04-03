Theo lãnh đạo C03, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Cục C03 đã thu thập tất cả mẫu sản phẩm của hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa bán ra trên thị trường.

Đồng thời, đại diện C03 cho biết đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giám định chất lượng các mẫu sản phẩm theo quy trình tố tụng hình sự, làm cơ sở làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

“Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn”, lãnh đạo C03 cho biết.

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 21/11/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc).

Theo Bộ Công an, giai đoạn 2020–2024, những người điều hành hệ sinh thái Mailisa bị xác định đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, bị cho là không bảo đảm chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp CFS tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can bị cáo buộc câu kết với các đối tượng người Trung Quốc để ngụy tạo hợp đồng, thay đổi nguồn gốc từ Quảng Châu thành Hồng Kông nhằm được cấp giấy tờ, rồi nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông để bán với giá cao.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: BCA

Bộ Công an cho biết tổng trị giá hàng hóa buôn lậu tạm tính khoảng 370 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng nêu, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa đã mang lại khoản thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đến giữa tháng 12/2025, cơ quan điều tra cho biết đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại họp báo Bộ Công an ngày 15/12/2025, cơ quan chức năng cho biết vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra; tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh tài sản, kê biên, phong tỏa, đồng thời giám định chất lượng các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường.