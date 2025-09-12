Vu Mông Lung qua đời sáng 11/9 vì ngã lầu. Công ty quản lý xác nhận thông tin trên, đồng thời không tiết lộ thêm về nguyên nhân qua đời.

Tin tức về Vu Mông Lung thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều người với hàng chục tỷ lượt xem trên Weibo.

Mọi người đều chung tâm lý sốc, bàng hoàng vì những ngày cuối đời, nam diễn viên vẫn thể hiện sự tích cực, lạc quan.

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba tưởng nhớ Vu Mông Lung.

Sự ra đi của Vu Mông Lung cũng khiến nhiều đồng nghiệp tiếc thương. Họ để lại những dòng trạng thái cầu nguyện, mong anh sớm siêu thoát.

Diễn viên Dương Mịch thân thiết gọi anh là "Anh Tư", mong nam diễn viên được bình an ở thế giới bên kia".

Cả hai từng góp mặt trong phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa với vai anh em. Họ giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên dành cho nhau lời tốt đẹp.

Địch Lệ Nhiệt Ba bày tỏ nỗi đau buồn khi đàn anh ra đi.

"Trong ký ức của em, anh luôn là Bạch Chân dịu dàng và chân thành. Sau này gặp lại trên thiên đường, anh vẫn là Vu Mông Lung hiền lành và ấm áp nhé. Chúc anh lên đường bình an, mãi mãi nhớ thương", cô chia sẻ.

Vu Mông Lung có sự nghiệp trắc trở, nhiều rào cản.

Nhiều người nhận định con đường sự nghiệp của Vu Mông Lung trắc trở, kém may mắn.

Khi quay Hiên Viên Kiếm, diễn viên bị ngã từ dây cáp treo xuống, dẫn đến chấn thương nặng. Điều này khiến đạo diễn buộc phải cắt bỏ nhiều phân cảnh nổi bật của anh.

Tham gia Lưỡng thế hoan, Vu Mông Lung bị đạo cụ đâm vào mắt chảy máu, phải tiến hành khâu. Thế nhưng, nam diễn viên vẫn kiên trì tiếp tục quay phim để không làm chậm tiến độ của đoàn.

Lần khác, khi tham gia 1 chương trình tạp kỹ, anh bị 1 tiền bối họ Lý chèn ép.

Trong một bài phỏng vấn, Vu Mông Lung từng chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian thường xuyên cảm thấy buồn bã và chán nản.

Đặc biệt trong giai đoạn 3 năm sự nghiệp bị “đóng băng”, anh stress, trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực.

Anh từng bị "đóng băng" sự nghiệp.

Vu Mông Lung từ chối tiết lộ về lý do khiến anh gặp khó khăn công việc. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ nguyên nhân được cho là tài tử không tuân thủ "luật ngầm", khiến "ông lớn" phật lòng, dẫn đến cắt hết các tài nguyên của anh bao gồm hợp đồng phim ảnh, quảng cáo.

“Trong giai đoạn khó khăn nhất, tôi đã nghi ngờ bản thân có phù hợp để tiếp tục con đường này hay không. Nhưng động lực lớn nhất để tôi thoát ra khỏi tình trạng đó chính là sự kiên trì và hướng về phía ánh mặt trời mà sống”, anh nói.

Những năm gần đây, Vu Mông Lung dần trở lại với nhiều dự án ấn tượng. Năm 2024, anh vào vai Lý Chuẩn Nhất trong bộ phim nổi tiếng Vĩnh dạ tinh hà. Nam diễn viên cũng tham gia biểu diễn Gala mừng Xuân (Xuân Vãn) tại Tân Cương.

Một số dự án của anh đã đóng máy, đang trong giai đoạn hậu kỳ và sắp sửa lên sóng như: Hiệp khách hành bất thông và Lâm giang tiên.

Vu Mông Lung và Dương Mịch trong "Tam sinh tam thế"

