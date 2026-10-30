Không có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn khi điều khiển cần cẩu tại công trình xây dựng, Nguyễn Văn Lành vẫn tự ý thực hiện công việc, khiến bức tường đổ sập, đè một phụ nữ tử vong.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lành về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Lành. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 13/6, trong quá trình thi công tại một công trình xây dựng thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội.

Thời điểm này, Nguyễn Văn Lành điều khiển cần cẩu phục vụ thi công nhưng không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người. Đáng chú ý, dù chưa có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn, Lành vẫn tự ý thực hiện công việc.

Hành vi này khiến bức tường tại công trình đổ sập, gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Nạn nhân là chị K.T.T. (SN 1976, trú tại thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng, Hà Nội). Bị bức tường đổ trúng, chị T. tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.