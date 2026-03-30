Sáng 30/3, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (Đắk Lắk) xác nhận, tính đến sáng nay đã ghi nhận thêm 22 người nhập viện (nâng tổng số người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm lên 61) sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Ea Đrăng.

"Trung tâm Y tế Ea H'leo vẫn đảm bảo đủ nhân lực, thuốc và vật tư y tế để đáp ứng công tác thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân. Hiện sức khỏe của họ đã dần ổn định", ông Hiếu thông tin thêm.

Bác sĩ của Trung tâm Y tế Ea H'leo đang thăm khám cho các bệnh nhân. Ảnh: KH

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói. Sau đó, thêm hàng chục bệnh nhân khác có triệu chứng tương tự được đưa vào.

Tất cả ca nhập viện đều trong tình trạng đau bụng dữ dội và được cho là có ăn bánh mì tại tiệm Q.H. (xã Ea Đrăng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm dừng kinh doanh.