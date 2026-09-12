Sáng 12/9, ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, tính đến 9h sáng nay, trong vụ nghi ngộ độc tại Công ty Dệt may Scavi Huế, 121 người đã phải nhập viện điều trị.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 107 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 14 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng... chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp do nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn thức ăn.

Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Theo ông Hảo, sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã nhanh chóng cử đoàn công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý.

Hiện Sở Y tế yêu cầu Công ty Dệt may Scavi Huế tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị, thường xuyên theo dõi sức khỏe công nhân, nhân viên; tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và giám sát các hoạt động tại nhà ăn. Đồng thời, Công ty cần phối hợp với Sở Y tế xác minh nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện báo cáo theo quy định.

Đối với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Sở Y tế yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, điều trị, xác định nguyên nhân vụ việc và cung cấp thông tin tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Ngoài ra, với đơn vị cung cấp suất ăn bếp ăn tập thể tại Công ty Dệt may Scavi Huế (thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành), Sở Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe toàn bộ nhân viên, tăng cường giám sát các hoạt động tại nhà ăn và phối hợp xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo TP Huế, Sở Y tế thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong tối 11/9, ông Hà Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cùng lãnh đạo thành phố và Sở Y tế đã trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị.

Tại bệnh viện, lãnh đạo TP Huế yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe từng bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí đối với những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Lãnh đạo TP Huế cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Công ty Scavi Huế để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ theo quy định. Việc xử lý phải bảo đảm khẩn trương, khách quan, chính xác, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.