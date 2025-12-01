Ngày 1/12, Trung tá Phùng Công Trường, Trưởng Công an xã An Khánh (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh (SN 1995, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lực lượng chức năng đang truy bắt Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, quê Phú Thọ). Tuyến được xác định đã cùng Khanh tham gia vụ hành hung và bỏ trốn ngay sau khi sự việc xảy ra.

Đối tượng Lưu Đức Khanh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 24/11, gia đình anh L.V.H. (SN 1991) đã trình báo cơ quan công an về việc anh H. bị hai nam thanh niên đánh gây thương tích tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Vào cuộc điều tra, Công an xã An Khánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định hai nghi phạm là Tuyến và Khanh.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiến Dũng

Tại cơ quan công an, Lưu Đức Khanh khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn sau một va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi theo và đánh đập anh H.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy nạn nhân bị thương tích 13%.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Lưu Đức Khanh và truy bắt đối tượng Đỗ Trọng Tuyến.