Ngày 24/11, lãnh đạo Công an phường Phú Lương cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người đàn ông phải nhập viện.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 22/11, Công an phường Phú Lương nhận tin báo về một vụ xô xát giữa hai nam thanh niên, gây mất an ninh trật tự.

Nạn nhân bị đánh bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Phú Lương có mặt tại hiện trường, ghi nhận nhanh nội dung sự việc và báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.M. (SN 1988, trú tại phường Phú Lương). Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông; nạn nhân và đối tượng đi ngược chiều, không quen biết nhau.

Đối tượng gây án bịt kín mặt bằng khẩu trang và mũ bảo hiểm, gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: L.N.

Đến khoảng 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương đã triệu tập đối tượng gây án là Lương Cao Phúc (SN 2005, trú tại KĐT Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Phúc khai vào chiều 22/11, khi điều khiển xe trên Quốc lộ 21B, đến đoạn giao với ngõ 4 phố Xốm, đã xảy ra va chạm với xe của anh N.Đ.M. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã. Thấy anh M. rút một chiếc dùi cui điện và bấm “tạch, tạch”, Phúc lao vào đấm, làm anh M. bất tỉnh. Sau đó, Phúc bỏ đi.

Lãnh đạo Công an phường Phú Lương cho biết, ngoài việc xử lý hành vi của Phúc, cơ quan chức năng cũng đang xem xét trách nhiệm của anh M. trong vụ việc.