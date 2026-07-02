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Ngày 2/7, Công an xã Đông Thành cho biết, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng công an xã phối hợp với các lực lượng và người dân đã tìm thấy cụ Phạm Xuân Giá (90 tuổi) tại khu vực hốp ông Hanh, thuộc khu 11, xã Khải Xuân (Phú Thọ). Cụ Giá được tìm thấy sau khi các lực lượng chức năng nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn.

Thời điểm được tìm thấy, cụ Giá đang nấp sâu trong một bụi rậm. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc ban đầu, cụ được đưa về bàn giao an toàn cho gia đình.

Sau khi xuyên đêm tìm kiếm, công an xã Đông Thành cùng các lực lượng đã tìm thấy cụ Phạm Xuân Giá (90 tuổi). Ảnh: Cắt từ Clip

Trước đó, chiều 1/7, Công an xã Đông Thành tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cụ Giá rời khỏi nhà và mất liên lạc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đông Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với người dân thành lập nhiều tổ tìm kiếm tại các tuyến đường, khu vực đồi núi và những nơi cụ có khả năng đi qua.