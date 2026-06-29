Tối 29/6, lãnh đạo Công an xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) cho biết sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu Đặng Khánh Tâm, bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 24/6, cháu Đặng Khánh Tâm (sinh ngày 14/9/2024, trú tại xã Yên Thổ) mất tích khi đi chăn bò cùng dì trong rừng.

Cháu Đặng Khánh Tâm . Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục. Mỗi ngày, hơn 80 người được huy động, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm.

Khu vực gia đình cháu Tâm sinh sống nằm sâu trong rừng, địa hình rộng và phức tạp. Từ trung tâm xã vào khu vực này khoảng 8-9km, trong đó di chuyển bằng xe máy khoảng 5-6km, sau đó tiếp tục đi bộ thêm khoảng 3km mới đến nơi.

Do địa bàn hẻo lánh, sóng điện thoại yếu nên công tác liên lạc, phối hợp tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong bán kính khoảng 3km tính từ nhà cháu bé.