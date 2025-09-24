Công an phường Long An (Tây Ninh) đã tạm giữ đối tượng Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang) và đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, quê Tây Ninh) để làm rõ vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Trúc tại cơ quan công an. Ảnh: MĐ

Trước đó, Công an phường Long An nhận được tin tố giác của chị N.T.M.T. về việc chị gái tên N.T.T.T. bị cướp giật điện thoại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và xác định danh tính 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tiến Đạt và Thị Trúc.

Qua truy xét, Công an đã đưa Thị Trúc về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Trúc, trưa 21/9, Trúc và Đạt đã bàn bạc từ trước để đi cướp giật lấy tiền tiêu xài. Cả hai thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ “Phú Nhơn” trên đường 833, phường Long An.

Đến 17h chiều cùng ngày, Đạt chở Trúc đi lòng vòng tìm "con mồi". Khi đến sạp rau củ tại số 4 khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, Đạt phát hiện chị T. đang ngồi xem điện thoại.

Đạt nói với Trúc: “Có điện thoại của người phụ nữ đang ngồi chơi, kêu Trúc giả vờ mua đồ rồi giật lấy điện thoại”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, quê Tây Ninh). Ảnh: MĐ

Lợi dụng việc chị T. đang ngồi xem điện thoại, Trúc giả vờ hỏi mua ổi, rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại của nạn nhân. Đạt sau đó đã tăng ga, chở Trúc bỏ chạy.

Sau khi cướp được điện thoại, Đạt chở Trúc đến một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cầm cố lấy 300 nghìn đồng. Số tiền này Đạt cất giữ, sau đó mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20 nghìn đồng, 1 chai nước ngọt.

Hình ảnh Thị Trúc cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật được camera an ninh ghi lại. Ảnh: MĐ

Sau khi vụ cướp giật xảy ra 1 ngày, gia đình bà T. phát hiện nạn nhân đã tử vong tại phòng ngủ. Đến ngày 23/9, em gái của bà T. đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Theo cơ quan chức năng, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ.