Ngày 24/9, Công an phường Long An (Tây Ninh) đã xác định 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ tàn tật.

Trong đó, công an đã bắt giữ đối tượng Trúc (32 tuổi, trú tại ấp Xẻo Dầu, xã Hòa Hưng, An Giang) - người trực tiếp giật điện thoại của nạn nhân.

Đối tượng Trúc trực tiếp giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật rồi bỏ chạy cùng đồng bọn. Ảnh: MĐ

Trước đó, vào khoảng 17h47 ngày 21/9, tại sạp bán hàng ở số 4 Khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, đôi nam nữ đi xe máy Dream màu đỏ đã tiếp cận sạp hàng của chị N.T.T.T (SN 1979).

Lợi dụng lúc chị T. đang ngồi xem điện thoại, người phụ nữ giả vờ mua ổi, rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại di động Samsung trị giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. 9h ngày 22/9, gia đình bàng hoàng phát hiện chị T. đã tử vong trong phòng ngủ. Đến ngày 23/9, em gái của chị T. đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được 2 nghi phạm gây án là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, xã Mỹ An, Tây Ninh) và Trúc.

Sau đó, công an đã truy xét và đưa đối tượng Trúc về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hình ảnh nghi phạm thò tay cướp điện thoại. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân trong vụ cướp giật bị bại liệt từ năm 8 tuổi, dẫn đến tình trạng liệt cứng tay chân, kèm theo động kinh và chậm phát triển tâm thần ở mức độ nặng. Kết quả giám định y khoa xác định chị T. là người tàn tật nặng, không có khả năng tự chăm sóc bản thân.