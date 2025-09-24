XEM CLIP:

Ngày 24/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy tìm đôi nam nữ đã cướp điện thoại của bà T. (46 tuổi, trú phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h45 ngày 21/9, bà T. đang ngồi bán rau củ ven đường và xem phim trên điện thoại.

Lúc này, một đôi nam nữ đi xe máy đã tiếp cận, giả vờ mua hàng rồi nhanh chóng giật chiếc điện thoại và bỏ chạy. Lúc bị cướp, vì là người khuyết tật nên bà T. chỉ kêu lên "cướp, cướp" trong sự bất lực.

Hai đối tượng đi xe máy cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật. Ảnh cắt từ clip

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc bị cướp điện thoại, bà T. được người thân phát hiện tử vong tại nhà riêng. Đại diện UBND phường Long An cho biết, qua làm việc với gia đình, nạn nhân là người khuyết tật, có bệnh án tâm thần và bệnh phổi.