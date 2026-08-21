Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo đó, kết luận giám định xác định toàn bộ số đá trong suốt thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên công ty, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và khắc lại mã số của PNJ-LAB. Sau đó, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với PNJ, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương; quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ được liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Theo Công an Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.