Khám nghiệm hiện trường vụ nổ khiến người đàn ông 58 tuổi tử vong ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt, nghi là đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.

Ngày 13/11, UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo về kết quả xử lý ban đầu về vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo báo cáo, khoảng 8h50 ngày 12/11, một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ông D.D. (58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành).

Vụ nổ khiến ông D. tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Nạn nhân được phát hiện tại khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà.

Sức ép vụ nổ khiến mái tôn nhà ông D. bị bung, nhiều vật dụng bên trong đổ vỡ. Một mảng tường của nhà dân liền kề cũng bị khoét thủng với đường kính hơn 1m.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Hòa

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn, sau đó xuất hiện mùi giống mùi thuốc nổ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.

Số vật liệu nổ thu hồi đã được lực lượng quân sự địa phương tiếp nhận, vận chuyển về hầm tập kết tại thao trường bắn ở thôn Thọ Khương để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: Thanh Hòa

UBND xã Núi Thành đã giao Ban CHQS xã lập tờ trình đề nghị Trung đoàn BB885 xử lý số vật liệu nổ thu giữ.

Đồng thời, địa phương sẽ rà soát, kiểm tra các hộ dân có nguy cơ cất giữ vật liệu nổ tồn đọng sau chiến tranh, nhất là khu vực thôn Khương Mỹ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, nguồn gốc số vật liệu nổ và các trách nhiệm liên quan.