Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (38 tuổi, trú xã Vị Thanh 1) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Ngọc đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm hồ sơ, thủ tục đưa người sang Hàn Quốc làm việc thời vụ.

Khoảng tháng 4/2024, Ngọc tiếp cận 11 người có nhu cầu tìm việc, đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc và giới thiệu có thể làm thủ tục để đưa họ xuất cảnh với chi phí 55 triệu đồng/người.

Ngọc yêu cầu mỗi người giao trước từ 20-30 triệu đồng để làm thủ tục, số tiền còn lại thanh toán sau khi sang Hàn Quốc làm việc. Người phụ nữ này cam kết khoảng 3-4 tháng sẽ giúp họ xuất cảnh.

Tin tưởng lời giới thiệu, 11 người đã giao cho Ngọc tổng cộng 264 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện được các thủ tục như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn trả. Sau đó, Ngọc xuất cảnh sang Dubai và cắt đứt liên lạc với những người đã giao tiền.

Quá trình xác minh, Công an làm rõ trước đó Ngọc từng nhiều lần xuất cảnh sang Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, Dubai, Thái Lan và Campuchia. Ngọc đã lợi dụng việc này để tạo lòng tin, khiến những người có nhu cầu đi lao động tin tưởng giao tiền.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và ra thông báo truy tìm Ngọc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an xác định Ngọc sẽ nhập cảnh về Việt Nam.

Ngay khi Ngọc nhập cảnh, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ tại sân bay, đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ hành vi liên quan.