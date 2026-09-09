Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Linh và Võ Chí Thành để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai bị can Nguyễn Vũ Linh và Võ Chí Thành. Ảnh: VKSND Khu vực 11 - TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 20 đến 28/8, tại khu vực 1, phường Vị Tân, TP Cần Thơ xảy ra nhiều vụ cắt, lấy trộm dây cáp điện lõi đồng tại một số trụ sở cũ đang tạm dừng hoạt động.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Vũ Linh và Võ Chí Thành (cùng ngụ xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang) có liên quan đến các vụ trộm.

Để thực hiện hành vi, hai đối tượng sử dụng nhiều công cụ như kìm cắt kim loại, máy cắt cầm tay, dao rọc giấy, xà beng và xẻng.

Ngày 20/8, Linh điều khiển xe máy chở Thành đến trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ). Tại đây, hai đối tượng cắt 4 đoạn dây cáp điện lõi đồng, với tổng chiều dài 88,2m.

Theo cơ quan điều tra, phần lõi đồng sau đó được hai đối tượng tách ra và mang bán cho một cơ sở thu mua phế liệu. Đến ngày 27/8, Linh và Thành tiếp tục đến trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (cũ), cắt 32m dây cáp điện rồi đem bị bán.

Cùng ngày, sau khi đưa Thành về nhà, Linh quay lại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ), lấy 2 mô tơ bơm nước đem đi bán.

Khoảng 7h ngày 28/8, Linh và Thành tiếp tục đến trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (cũ), đào đất để lấy dây cáp điện ngầm thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện.

Hai đối tượng rời khỏi hiện trường rồi di chuyển đến TPHCM. Sau đó, Công an triệu tập Linh và Thành đến làm việc.

Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra, lực lượng chức năng thu giữ các công cụ liên quan cùng xe mô tô được sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị số dây cáp điện lõi đồng và 2 mô tơ bơm nước bị lấy trộm là hơn 115,8 triệu đồng.

Bắt quả tang 2 người trộm khung nhôm tại trụ sở Báo Hậu Giang (cũ)

Cũng tại khu vực các trụ sở cơ quan cũ ở phường Vị Tân, sáng 8/9, Công an phường Vị Tân bắt quả tang Bùi Quốc An (42 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) và Phạm Tuấn Thanh (34 tuổi, ngụ xã Vị Thanh 1) đang trộm tài sản.

Bùi Quốc An và Phạm Tuấn Thanh (áo trắng) cùng tang vật, phương tiện, công cụ gây án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Khoảng 7h50 cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Vị Tân đang làm nhiệm vụ thì phát hiện An và Thanh bên trong trụ sở Báo Hậu Giang (cũ) trên đường Võ Văn Kiệt.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 48 thanh nhôm các loại là tang vật mà hai đối tượng vừa lấy trộm. Công an cũng tạm giữ xe máy cùng một số công cụ gồm búa, cưa sắt và kìm.

Bước đầu, An và Thanh khai khoảng 7h cùng ngày, cả hai rủ nhau đến khu hành chính tỉnh Hậu Giang (cũ) để trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến trụ sở Báo Hậu Giang (cũ), hai đối tượng giấu xe vào bụi cỏ rồi đột nhập vào bên trong. An và Thanh lấy 7 khung cửa sổ và một khung cửa phòng bằng nhôm, sau đó tháo rời để đưa ra ngoài.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát, cả hai bị tổ tuần tra Công an phường Vị Tân phát hiện, bắt quả tang.