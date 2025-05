Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, sau chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công cán bộ thụ lý vụ việc.

Ngày 6/5, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi; mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) cho VietNamNet biết, hôm qua, bà đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái bà tử vong.

Động thái nêu trên được triển khai sau khi Bộ Công an vào cuộc yêu cầu các đơn vị chức năng tỉnh Vĩnh Long xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Đáng chú ý, sau khi kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi thông tin cho rằng, đã có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Không chỉ yêu cầu điều tra triệt để vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong, trong chỉ đạo mới nhất của Bộ Công an nêu rõ: "Yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành công an".

Ở một diễn biến khác, ngày 4/5, Cục điều tra hình sự (VKSND Tối cao) đã làm việc trực tiếp với VKSND tỉnh Vĩnh Long, VKSND huyện Trà Ôn và những người liên quan để làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn ban đầu.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đàm Đệ

Trước đó, vào sáng 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (bố của nữ sinh tử vong) mang theo súng xông vào nhà bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung. Tài xế Trung bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, ông Phúc đã dùng súng tự sát và đã tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng nêu trên được nhận định là có liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái ông Phúc tử vong.

Ngay trong ngày 28/4/2025, sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án "Giết người" (liên quan hành vi của ông Phúc). Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an khẩn trương thẩm tra, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 và quá trình giải quyết khiếu nại liên quan.

Bộ Công an đã đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án trước đó của Công an huyện Trà Ôn. Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra hành vi của ông Phúc.