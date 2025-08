Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Trong số này có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định tất cả ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ ngồi của người lái) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi hình khoang chở hành khách.

Hiện nay, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới chỉ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình; xe chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể người lái xe), xe đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị ghi hình người lái xe.

Hiện nay, pháp luật chỉ yêu cầu xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: N. Huyền

Đặc biệt, luật hiện hành cũng chưa có quy định về việc lắp đặt thiết bị ghi hình khoang hành khách đối với xe từ 8 chỗ, cũng như quy định lắp thiết bị ghi hình người lái với xe dưới 8 chỗ.

Lý giải đề xuất bổ sung các quy định trên, Bộ Công an cho biết nhằm bảo đảm phương tiện kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ được quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ phòng ngừa và phát hiện các vi phạm trật tự an toàn xã hội trên phương tiện giao thông đường bộ.

Hơn nữa, theo Bộ Công an, quy định này còn giúp giám sát việc chấp hành pháp luật của tài xế trong việc sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi lái xe; chở quá số người quy định; không thắt dây an toàn; buông cả hai tay khỏi vô lăng; dùng chân điều khiển vô lăng…

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nhận định: Đề xuất tất cả xe ô tô kinh doanh vận tải (bao gồm cả xe dưới 8 chỗ) đều phải lắp thiết bị ghi hình người lái xe sẽ giúp đảm bảo tính công bằng trong hoạt động vận tải.

Mặt khác, việc này còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hành vi, thái độ, tình trạng sức khỏe của người lái xe, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách, tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng tình với quan điểm này, TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cũng cho rằng việc bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở người dưới 8 chỗ (không kể người lái) phải lắp thiết bị ghi hình người lái là cần thiết. Quy định này giúp đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần bảo vệ quyền lợi khách hàng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bộ Công an đề xuất lắp thêm camera ở khoang hành khách với xe kinh doanh vận tải chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên. Ảnh: N. Huyền

Với đề xuất lắp thiết bị ghi hình khoang hành khách đối với xe chở người từ 8 chỗ trở lên, ông Hùng cũng cho rằng rất thiết thực, giúp lấp lỗ hổng trong việc bảo vệ an toàn cho hành khách trên xe; đồng thời phòng ngừa và hỗ trợ xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm đến lợi ích, thân thể của khách hàng.

“Quy định này rất cần thiết trong phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới, vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Lào, Campuchia, Trung Quốc bằng phương tiện vận tải công cộng. Đặc biệt là tình trạng bắt cóc, tống tiền… đang diễn biến khá phức tạp gần đây”, ông Hùng nhấn mạnh.

Mặc dù ghi nhận rằng đề xuất này sẽ hỗ trợ tích cực trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các hành vi nguy hiểm cho hành khách và tài xế, nhưng ông Tạo cũng lưu ý rằng việc triển khai cần thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm quyền riêng tư cho hành khách trên xe.