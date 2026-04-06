Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án với nhiều tội danh như: tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc.

Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố 66 bị can.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc, tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm khu vực miền núi phía Bắc và Trung tâm Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Qua đó, bước đầu làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch, thiếu khách quan, đưa các đối tượng về xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, một số bị can trong thời gian chữa bệnh bắt buộc vẫn tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình, Bùi Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hồng Vân bị cáo buộc tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn khi đang điều trị tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, phương tiện có giá trị.

Lệnh bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Lương. Ảnh: VTV

Đại diện Cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ án có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể ở các lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên là các sai phạm tham nhũng, chức vụ trong công tác quản lý, giám định và chữa bệnh tâm thần bắt buộc, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Theo cơ quan điều tra, việc buông lỏng quản lý của một số lãnh đạo, cán bộ tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc là nguyên nhân trực tiếp để các đối tượng lợi dụng làm giả hồ sơ bệnh án, làm sai lệch kết luận giám định.

Trước đó, ngày 17/6/2025, Công an TP Hà Nội bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có vợ chồng Lê Văn Đông (SN 1978), Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) cùng một số nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); đồng thời khám xét khẩn cấp 110 địa điểm, triệu tập hơn 200 người liên quan.

Ngày 18/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố vụ án về các tội danh liên quan; đến ngày 23/9/2025, khởi tố bổ sung tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo điều tra, từ năm 2016, sau khi phạm tội lừa đảo, Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương nhưng đã cấu kết với cán bộ để được ra ngoài. Dù tiếp tục phạm tội vào các năm 2020 và 2023, đối tượng vẫn được áp dụng biện pháp này.

Trong thời gian điều trị, Mai Anh hối lộ để được bố trí phòng riêng, tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và “chạy” kết luận giám định. Đối tượng nhận tiền của nhiều người, chuyển cho Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng, để chia cho hội đồng giám định nhằm sửa hồ sơ, hợp thức hóa kết luận, giúp nhiều bị can trốn tránh trách nhiệm hình sự.