Ngày 25/11, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962, thường trú tại xã Thường Tín, Hà Nội), nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương về tội Nhận hối lộ.

Bị can Dương Văn Lương. Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương, đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60kg ma túy.

Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó Viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. CQĐT xác định, Dương Văn Lương và các thành viên Hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.