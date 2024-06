Chiều 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Đông Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h10 ngày 18/6, công nhân xây dựng Trường mầm non Đông Yên B (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) phát hiện phía sau công trường (khu vực để máy vận thăng nâng hàng) có 10 người bị thương nằm dưới đất. Sau đó, những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105.

Đến hơn 21h cùng ngày, 3 nạn nhân đã tử vong, còn 7 người khác tiếp tục được theo dõi, cấp cứu, điều trị.

Hiện trường sự việc tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên. Ảnh: C.T.

Sơ bộ xác định nguyên nhân vụ việc trên là do quá trình 10 công nhân cùng di chuyển bằng máy vận thăng nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì bất ngờ máy bị đứt dây cáp dẫn đến rơi tự do.

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Để phòng ngừa các sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình lao động, chủ cơ sở phải tuân thủ các quy định về kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Theo đó, các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Bên cạnh đó, chủ cơ sở cần trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Với trường hợp công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, người lao động cần được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng.

Chủ cơ sở phải tuân thủ các quy định về kiểm định máy, thiết bị, vật tư. Ảnh: C.T.

Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thực hiện.

Chủ cơ sở cần phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập làm nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động; hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến tham quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động.

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ.