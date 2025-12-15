Ngày 15/12, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã thông tin về sự cố xe cẩu làm sập cầu tạm Ông Mười Tâm (xã Vĩnh Hưng), trên tuyến đường tỉnh 831 tại Km 23+500.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết cầu tạm Ông Mười Tâm được xây dựng để phục vụ thi công cầu mới, có tải trọng 8 tấn cho các phương tiện có tải trọng dưới 8 tấn và người dân lưu thông qua phục vụ thi công xây mới cầu Ông Mười Tâm. Tuy nhiên, vào lúc 3h10 ngày 11/12, xe cẩu BKS 63LA-0162 của một doanh nghiệp, có tải trọng lên đến 38 tấn, đã lưu thông qua và làm sập nhịp giữa.

Sự cố này đã khiến giao thông tại khu vực xã Vĩnh Hưng bị tê liệt hoàn toàn.

Cầu tạm Ông Mười Tâm xảy ra sự cố sập nhịp giữa. Ảnh: AD

Trong thời gian chờ khắc phục, Sở Xây dựng Tây Ninh đã đưa ra các lộ trình thay thế nhằm đảm bảo lưu thông.

Cụ thể, phương tiện thô sơ, xe hai bánh: Đi theo tuyến đường vòng qua cầu hiện hữu kênh Măng Đa, men theo bờ Tây kênh Măng Đa để tới xã Tân Hưng.

Phương tiện tải trọng dưới 8 tấn: Lộ trình qua đường cặp kênh 28 và kênh 504, đi qua cầu kênh 504 để đến đường tỉnh 831, sau đó di chuyển đến xã Tân Hưng.

Phương tiện tải trọng trên 8 tấn: Các phương tiện bắt buộc phải đi vòng ra Quốc lộ 62, sau đó vào đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79 cũ) để đến xã Tân Hưng. Lộ trình này kéo dài khoảng 50km.

Hiện nay, công tác khắc phục sự cố đang được Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, nhằm nhanh chóng khôi phục tình hình giao thông tại khu vực.