XEM CLIP: Hiện trường vụ cháy xe (nguồn: CACC)

Sáng 10/1, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông tin về vụ cháy xe khách trên cao tốc Bắc - Nam.

Vào khoảng 4h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 25B-002XX do tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú tỉnh Lai Châu) điều khiển trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến đoạn qua xã Cẩm Lạc, xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành chữa cháy. Ảnh: CACC

Phát hiện vụ việc, tài xế đã dừng xe vào lề đường, nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: CACC

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe khách.

"Rất may thời điểm xảy ra sự việc, trên xe không có hành khách. Tài xế lái xe đi sửa chữa, đang trên đường về Lai Châu thì xảy ra hỏa hoạn", vị đại diện cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.