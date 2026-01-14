Khoảng 3h40, tại Km 334+300 (xã Đồng Tiến), xe đầu kéo biển số 36C-111.XX va chạm với xe khách 15 chỗ biển số 38C-229.XX đang chở 11 người. Xe khách sau đó tiếp tục va chạm với xe đầu kéo biển số 35A-463.XX.

Hậu quả, 4 người tử vong, 6 người bị thương. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Văn Thành

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.