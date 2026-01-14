Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý đối với tài xế trong vụ tai nạn lật xe khách chở 22 người ở Sơn La.
Khoảng 3h40, tại Km 334+300 (xã Đồng Tiến), xe đầu kéo biển số 36C-111.XX va chạm với xe khách 15 chỗ biển số 38C-229.XX đang chở 11 người. Xe khách sau đó tiếp tục va chạm với xe đầu kéo biển số 35A-463.XX.
Hậu quả, 4 người tử vong, 6 người bị thương. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng.
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tài xế xe khách lật tại xã Phiêng Pằn (Sơn La) khai nhận do buồn ngủ nên mất lái, lao xuống suối khiến 1 người bị thương.
Liên quan đến vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong.