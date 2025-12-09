Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến 4 người tử vong, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin nguyên nhân ban đầu.

Cụ thể, nguyên nhân được nhận định là do lái xe ô tô khách biển số 29B-081.XX thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách và tốc độ, dẫn đến va vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Đáng chú ý, tài xế và hành khách trên xe đều không thắt dây an toàn, khiến 3 người bị va đập mạnh, đa chấn thương, trong đó có trường hợp chấn thương cổ nghiêm trọng.

Hình ảnh ghi nhận bên trong khoang hành khách trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Cục C08

Theo đại diện Cục CSGT, cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết của việc thắt dây đai an toàn khi ngồi trên ô tô, đặc biệt là xe chở khách. Tuy vậy, nhiều hành khách vẫn phớt lờ khuyến cáo, thậm chí cho rằng việc thắt dây an toàn sẽ gây khó khăn khi cần thoát hiểm.

“Qua giải quyết các vụ tai nạn giao thông cho thấy, việc không thắt dây đai an toàn khi xảy ra va chạm rất dễ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, tài xế xe khách 29B-081.XX sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông như: không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, dẫn đến va chạm với xe chạy cùng chiều.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh và xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Trước đó, vào khoảng 4h12 cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ biển số 29B-081.XX do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo biển số 15C-360.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 15R-149.XX do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe 29B-081.XX tử vong, 7 người bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng.