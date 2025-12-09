“Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ‘ầm’. Mở mắt ra thấy kính vỡ, nhiều người nằm bất động…”, ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, quê Ninh Bình, bác chú rể) nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách chở cả gia đình đi đám cưới về gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi rạng sáng 9/12.

Ông Hạnh cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, ông ngồi ở hàng ghế cuối của ôtô 16 chỗ. Vụ va chạm khiến ông bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tìm cách thoát ra ngoài.

“Sau tiếng động lớn, tôi trèo qua phần kính vỡ để ra ngoài kêu cứu. Nhìn lại phía sau, tôi thấy nhiều người bất động, trong đó có cả vợ mình. Lúc đó tôi rất hoảng loạn”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Hạnh kể lại sự việc. Ảnh: Hà Nam

Ngồi thất thần bên hành lang Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, quê Ninh Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết trên xe có 12 người, gồm hai tài xế, cùng nhau vào xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) dự đám cưới và đang trên đường trở về quê cũ Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

“Lúc đó mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm rất lớn. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ và mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. Hai cha con may mắn chỉ bị xây xát nhẹ”, anh Ninh kể.

Anh Nguyễn Văn Ninh kể lại sự việc. Ảnh: Hà Nam

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi) - cũng là một trong số các nạn nhân, cho biết chị bị đánh thức bởi tiếng động mạnh và sự rung lắc của xe.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm, xe tối sầm lại. Tôi không còn biết chuyện gì ngoài tiếng gọi thất thanh của nhiều người”, chị nhớ lại.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ thăm hỏi, động viên vợ chồng cô dâu Vũ Thị Đông. Ảnh: Hà Nam

Chị Đông và chồng - anh Hoàng Văn Trung (23 tuổi), ngồi ở hàng ghế giữa. Họ mới tổ chức lễ cưới tại Lâm Đồng hai ngày trước và đang trên đường trở về Ninh Bình. Theo Trung, vì đang ngủ nên anh không hay biết gì lúc xảy ra tai nạn, chỉ tỉnh dậy thấy mọi thứ trên xe hỗn loạn, bản thân cũng bị thương.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 4h10 cùng ngày, tại Km71+200, đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (khu vực trước đây thuộc huyện Núi Thành), xe khách biển số 29B-081.62 do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi) điều khiển, chở theo 12 người, đã va chạm vào phía sau xe đầu kéo 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú tại Hải Phòng) lái cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Cú tông mạnh khiến 4 người tử vong và 7 người bị thương, tất cả đều là người thân trong cùng gia đình của cô dâu, chú rể.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.