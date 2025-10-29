Vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng ngày 22/10 tại số 121 phố Tôn Đức Thắng (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội), khi một phần bạt che và vật liệu từ công trình đang tháo dỡ bất ngờ rơi xuống đường khiến hai người thương vong. Vậy trong vụ việc này, ai phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố trong quá trình phá dỡ nhà ở riêng lẻ?

Hiện trường vụ tai nạn.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) – cho biết, theo Luật Xây dựng 2014, nhà ở riêng lẻ là công trình thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân. Trong trường hợp này, chủ nhà là chủ đầu tư; cá nhân hoặc tổ chức ký hợp đồng thi công sẽ được xác định là nhà thầu xây dựng.

Theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014, để khởi công phá dỡ nhà cũ và xây dựng mới, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn) và phải có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Theo các điều từ 109 đến 115, nhà thầu phải quản lý công trường, dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, đồng thời dừng thi công khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Đặc biệt, theo Điều 118, công tác phá dỡ phải thực hiện đúng phương án được phê duyệt, bảo đảm an toàn. Tổ chức, cá nhân thi công phải chịu trách nhiệm và bồi thường nếu gây thiệt hại.

Luật sư Vũ Anh Tuấn đánh giá, trách nhiệm trong sự cố thuộc về cả chủ đầu tư và nhà thầu. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, nhà thầu thường chịu trách nhiệm chính.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kiểm tra biện pháp thi công và an toàn, bố trí người giám sát công trình, đồng thời có quyền yêu cầu dừng thi công khi mất an toàn.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Nhà thầu bắt buộc có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm phá dỡ, thực hiện đúng biện pháp thi công an toàn, quản lý lao động, dừng thi công khi có nguy cơ mất an toàn và bồi thường thiệt hại nếu gây ra sự cố.

Luật sư Tuấn phân tích, chủ đầu tư có thể bị phạt hành chính nếu thiếu trách nhiệm trong tổ chức, giám sát an toàn, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả chết người.

Đối với nhà thầu: có thể bị phạt tiền, đình chỉ thi công nếu vi phạm an toàn, đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Vi phạm quy định về an toàn lao động hoặc Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cả chủ đầu tư và nhà thầu có thể chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường chi phí y tế, mai táng, phần thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần và thiệt hại về tài sản của nạn nhân.

Sự cố tại phố Tôn Đức Thắng đã cướp đi sinh mạng của ông M.Đ.G. (SN 1984) – người lao động nghèo mưu sinh bằng nghề thu gom kính vụn – và khiến chị Đ.T.Q. (SN 1990) bị thương khi đang lưu thông trên đường.

Theo luật sư, chủ đầu tư và nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhà thầu – với vai trò trực tiếp thi công – thường chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra tai nạn.