Tối 26/11, xác nhận với VietNamNet, một lãnh đạo xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Nhân Lý thì có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình.

Cụ thể, hai nạn nhân tử vong là vợ chồng ông P.V.K. (SN 1969), bà T.T.L., trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai vợ chồng ông K. (SN 2004) đi cùng bố mẹ cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Lãnh đạo xã Lộc Bình cũng cho biết, 2 nạn nhân tử vong còn lại là nhân viên y tế của một bệnh viện tại Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Trước đó, ông Lộc Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang BKS 19A-483.xx đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi đâm trực diện vào xe tải chở cát.

Lúc này, xe ô tô 7 chỗ màu trắng chở 6 người. Cú húc khiến 4 người trên xe ô tô trắng tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

