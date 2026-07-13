Xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chiều 13/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Đăng Giáp (nguyên Giám đốc), Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu), Bùi Ngọc Đức (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức).

Hội đồng xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: VL

Theo cáo trạng, năm 2015, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào sử dụng máy tán sỏi Calculase II do Chính phủ Áo tài trợ.

Tuy nhiên, do thiết bị không được bảo trì, kiểm định định kỳ nên đến tháng 11/2023 bị hư hỏng, không còn đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật nội soi tán sỏi.

Sau khi phát hiện máy hỏng, thay vì tạm dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến bệnh nhân theo quy định, bị cáo Hoàng đã liên hệ Công ty TNHH Khả Lộc để mượn máy tán sỏi Laserlith I-Dust thay thế.

Ngày 28/11/2023, máy mượn được đưa vào bệnh viện nhưng không có đầy đủ hợp đồng, hồ sơ pháp lý theo quy định. Mặc dù nhận thấy việc tiếp nhận máy chưa đúng quy trình, một số lãnh đạo khoa, phòng vẫn đồng ý cho sử dụng.

Bị cáo Giáp biết rõ máy tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng nhưng vẫn ký biên bản tiếp nhận máy mượn, không chỉ đạo cập nhật thay đổi trang thiết bị với cơ quan bảo hiểm xã hội và tiếp tục đăng ký máy Calculase II trong danh mục thiết bị phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2024.

Từ ngày 28/11/2023 - 27/5/2024, dù bệnh viện không đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, các bị cáo Giáp, Hoàng, Đức vẫn đưa máy mượn vào sử dụng. Máy này không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế.

Trong thời gian trên, nhóm bị cáo đã thực hiện 332 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi cho 331 bệnh nhân và thanh toán bảo hiểm y tế trái quy định, gây thiệt hại cho Quỹ bảo hiểm y tế hơn 375,7 triệu đồng.

Sau khi phân tích các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Hoàng, Đức mỗi người 1 năm 3 tháng tù, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm.

Bị cáo Giáp bị tuyên phạt 1 năm tù treo, thời gian thử thách 2 năm; bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án.

Ngoài ra, HĐXX buộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hoàn trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk hơn 644 triệu đồng đã chi trả cho các hồ sơ thực hiện dịch vụ tán sỏi trong giai đoạn máy hỏng và dùng máy mượn; hoàn trả cho các bệnh nhân số tiền hơn 58 triệu đồng là khoản chi phí khám, chữa bệnh mà người bệnh đã tự thanh toán do bị cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả.