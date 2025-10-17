Ngày 17/10, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La xác nhận, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã có đơn từ chối nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện. Sở đang tiến hành công tác bổ nhiệm vị trí giám đốc.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào ngày 8/10, Sở Y tế Đắk Lắk công bố quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đảm nhận công việc phụ trách bệnh viện.

Tuy nhiên, cùng ngày 8/10, ông Thịnh đã nộp đơn xin không nhận nhiệm vụ này vì cho rằng bản thân không đủ sức đảm đương khối lượng công việc lớn và chịu nhiều áp lực. Ông Thịnh cũng xin thôi điều hành bệnh viện với lý do cá nhân.

Về việc này, ông Thịnh cho biết, trước khi nộp đơn, ông đã báo cáo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, đồng thời đề nghị giao nhiệm vụ cho người khác vì tình hình của bệnh viện hiện rất phức tạp, khối lượng công việc nhiều và áp lực quá lớn nên ông xin rút.

Ông Thịnh mong muốn được tập trung cho công tác chuyên môn và hỗ trợ giám đốc mới, nhằm giúp bệnh viện sớm ổn định sau thời gian biến động.

Ông Nay Phi La khẳng định, ông Thịnh không thoái thác trách nhiệm, mà nêu rõ trong đơn không đủ sức trước nhiều áp lực công việc và mong muốn sớm có người thay thế để bệnh viện ổn định. Tuy nhiên, Sở vẫn giao ông Thịnh tạm điều hành bệnh viện cho đến khi có giám đốc mới.

Về hướng nhân sự sắp tới, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La cho biết đang rà soát, xem xét khả năng điều động lãnh đạo từ các bệnh viện khác, hoặc vận động một Phó Giám đốc Sở đảm nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, vào ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977) - Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974) - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của bệnh viện cùng về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ 28/3-15/5/2024 và từ ngày 28/5 - 31/12/2024, máy tán sỏi của bệnh viện đã bị hỏng, không thể sử dụng. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án rằng đã sử dụng máy tán sỏi để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân đã tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 58 triệu đồng.

Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tổn hại đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây bức xúc dư luận.