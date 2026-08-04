Liên quan vụ 2 ngư dân mất tích trên vùng biển Phú Quốc, sáng 4/8, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) trục vớt 1 thi thể và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Sau nhiều giờ lặn tìm xuyên đêm, đến 8h05 sáng nay, lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ (đảo Phú Quốc) khoảng 3,7 hải lý.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 637 quan sát, tìm kiếm các ngư dân nghi rơi xuống biển.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện nghi là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá AG 62009 TS. Sau khi trục vớt, thi thể nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh danh tính.

Hiện tàu 637, xuồng 2203 thuộc Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vẫn tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và các tàu cá hoạt động trong khu vực mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân còn lại.

Các lực lượng phối hợp đưa thi thể vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, chiều 3/8, tàu cá AG 62009 TS được một nhóm ngư dân phát hiện chạy quay vòng bất thường trên vùng biển Phú Quốc. Đến kiểm tra, họ phát hiện trên tàu không có người.

Nghi những người trên tàu gặp nạn khi thả lưới, các ngư dân đã báo cơ quan chức năng. Công tác nắm tình hình ban đầu xác định, thời điểm rời bến, trên tàu có 2 ngư dân. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đã thông báo cho Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vùng 5 Hải quân điều động tàu 637, xuồng 2203 cùng phối hợp với lực lượng biên phòng và khoảng 20 tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.