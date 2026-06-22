Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng (nơi nghi phạm sinh sống) cho biết chính quyền địa phương rất bất ngờ trước hành vi của Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990).

Theo ông Dũng, trước khi xảy ra vụ việc, Tuyên được đánh giá là người có nhân thân tốt, chăm chỉ lao động, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và không thuộc diện quản lý của địa phương.

“Ở địa phương, Tuyên chịu khó làm ăn, hiện có một xưởng cơ khí riêng để sản xuất, kinh doanh. Đối tượng chưa từng có biểu hiện vi phạm pháp luật hay liên quan đến các tệ nạn xã hội”, ông Dũng cho biết.

Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: N.C

Lãnh đạo xã Bắc Lũng cũng thông tin, Tuyên đã ly hôn vợ từ năm 2024 và có hai con. Sau khi ly hôn, hai người con sống cùng bố. Bố của Tuyên đã mất, hiện đối tượng sinh sống cùng mẹ già tại địa phương.

Khi được hỏi về các biểu hiện bất thường liên quan đến việc sử dụng ma túy hoặc các dấu hiệu vi phạm khác, ông Dũng cho biết chính quyền cơ sở chưa từng ghi nhận những biểu hiện này.

“Đối tượng không nằm trong diện quản lý, ở địa phương cũng không có biểu hiện bất thường. Vì vậy, vụ án mạng xảy ra khiến người dân và chính quyền rất bất ngờ”, ông Dũng nói.

Người thân và hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho chị N.T.N. và 2 con. Ảnh: N.C

Sau khi vụ án mạng xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ hình ảnh một tài khoản Facebook được cho là của Nguyễn Văn Tuyên. Đáng chú ý, bài đăng cuối cùng trên tài khoản này xuất hiện dòng trạng thái ngắn với nội dung: "Xin lỗi tất cả. Con xin lỗi tất cả thôn, cả làng".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi được lan truyền cùng các bài viết liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong tại phường Việt Yên.

Theo ghi nhận, tài khoản Facebook nói trên trước đó thường xuyên đăng tải các hình ảnh về cuộc sống thường ngày, công việc cơ khí và những khoảnh khắc bên gia đình. Nhiều bài viết thể hiện hình ảnh một người đàn ông chăm chỉ lao động, gắn bó với công việc và các con.

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công nhiều người do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995), là con gái ông C.

Nạn nhân gồm chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C.). Sau khi gây án, Tuyên tự sát.

Hậu quả, chị N.T.N. cùng hai con nhỏ của chị và Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng chị N.B.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.